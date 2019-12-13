وأظهر الاستطلاع أن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعدا، وهو ما يكفي لأغلبية صريحة في البرلمان المؤلف من 650 مقعدا.

كما أفاد الاستطلاع بأن حزب العمال سيحصل على 191 مقعدا، بينما سيحصل الحزب الوطني الاسكتلندي على 55 مقعدا والديمقراطيون الأحرار على 13 مقعدا.

وستعلن النتائج الرسمية خلال الساعات السبع المقبلة.

وما إن شاع نبأ فوز جونسون حتى قفز سعر الجنيه الاسترليني بنسبة قاربت 2 بالمئة مقابل الدولار و1.6 بالمئة مقابل اليورو.

وهذه أول انتخابات تجرى خلال الشتاء منذ عام 1974، والأولى التي تجرى في شهر ديسمبر منذ عام 1923.