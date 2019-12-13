أشار استطلاع لآراء الناخبين البريطانيين، الخميس، إلى أن حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، سيفوز بأغلبية صريحة بواقع 86 مقعدا الأمر الذي سيمنحه الأرقام التي يحتاجها في البرلمان لتمرير انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يوم 31 يناير.
وأظهر الاستطلاع أن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعدا، وهو ما يكفي لأغلبية صريحة في البرلمان المؤلف من 650 مقعدا.
كما أفاد الاستطلاع بأن حزب العمال سيحصل على 191 مقعدا، بينما سيحصل الحزب الوطني الاسكتلندي على 55 مقعدا والديمقراطيون الأحرار على 13 مقعدا.
وستعلن النتائج الرسمية خلال الساعات السبع المقبلة.
وبحسب المصدر، لا يحتاج الناخبون إلى بطاقة الاقتراع حتى يتمكنوا من التصويت، لكن يتعين على كل ناخب أن يذكر فقط اسمه وعنوانه للموظفين في مركز الاقتراع، كما ينبغي أن يصوت الناخب لمرشح واحد فقط وإلا سيبطل صوته.
وقبيل الاقتراع، حذرت هيئة مراقبة الانتخابات الناخبين من التقاط صور ذاتية "سيلفي"، أو أي صور أخرى داخل مراكز الاقتراع، مشيرة إلى أن ذلك غير مسموح لكونه يخالف القانون.
وقد صوت العديد من الناخبين بالفعل لصالح مرشحهم المفضل، من خلال التصويت بالبريد، وهنا تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 7 ملايين شخص استخدموا التصويت بواسطة البريد قبل عامين.