وكتب مدير الإعلام في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، على تويتر: "سلوك بعض أعضاء الكونغرس الأميركي يضر بـالعلاقات التركية الأميركية (...)، إن القرار الأميركي الذي تم تنبيه اليوم في مجلس الشيوخ يعرض مستقبل علاقاتنا الثنائية للخطر".

وأضاف أن النواب الذين صوتوا على هذا القرار "سيبقون في التاريخ بصفتهم المسؤولين الذين عرضوا (العلاقات) بين أمتينا لأضرار دائمة"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، بإجماع أعضائه، قرارا يعترف بـالإبادة الأرمنية، بعدما كان مجلس النواب قد اعترف بذلك رسميا بغالبية ساحقة، في تصويت أثار غضب انقرة.

وتعترف 30 دولة بالإبادة الأرمنية. وتقول تقديرات إن ما بين 1.2 و1.5 مليون أرمني قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى على أيدي قوات السلطنة العثمانية، التي كانت متحالفة آنذاك مع ألمانيا والنمسا-المجر.

لكن تركيا ترفض استخدام كلمة "إبادة"، مكتفية بالإشارة إلى "مجازر متبادلة" على خلفية حرب أهلية ومجاعة خلفت مئات آلاف الضحايا بين الأتراك والأرمن.

ومن شأن تصويت مجلس الشيوخ أن يزيد من التوتر مع تركيا، خصوصا في ظل خلافات بين واشنطن وأنقرة بشأن الأزمة السورية.