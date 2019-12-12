وكان حلفاء جمهوريون للرئيس دونالد ترامب عرقلوا هذا القرار مرارا في مجلس الشيوخ.

ويدعو القرار الجديد إلى "إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية" و"رفض محاولات (...) دفع الحكومة الأميركية إلى نفي حصول الإبادة الأرمنية"، وفق ما أوردت وكالة فرانس برس.

لكن أحدا لم يعترض على النص، الخميس، بعدما اقترحه الديمقراطي بوب ميننديز.

وقال السناتور ميننديز: "مسرور بتبني هذا القرار في زمن لا يزال هناك ناجون من الإبادة"، مضيفا بعدما توقف عن الكلام متأثرا وغلبته الدموع أن هؤلاء "يمكنهم أن يلاحظوا أن مجلس الشيوخ يعترف بما عانوه".

وتعترف ثلاثون دولة بالإبادة الأرمنية. وتقول تقديرات إن ما بين 1.2 و1.5 مليون أرمني قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى بأيدي قوات الدولة العثمانية التي كانت متحالفة آنذاك مع ألمانيا والنمسا-المجر.

لكن تركيا ترفض استخدام كلمة "إبادة"، مكتفية بالإشارة إلى مجازر متبادلة على خلفية حرب أهلية ومجاعة خلفت مئات آلاف الضحايا بين الأتراك والأرمن.

وكان مجلس النواب الأميركي قد تبنى القرار في 30 أكتوبر بتأييد 405 اصوات من 435، مما أثار غضب أنقرة التي وصف القرار بأنه "إهانة ولا قيمة له".

ولاحقا، عطل حليف لترامب في مجلس الشيوخ محاولة أولى للتصويت على القرار، بعد ساعة فقط من لقاء جمع ترامب والرئيس رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض في 14 نوفمبر.