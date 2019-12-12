وأضافت الوزارة: "نعلم أن ثمة اختبارات لمنظومة (إس 400) في تركيا.. وإذا أرادوا العودة إلى برنامج إف 35، عليهم أن يتخلصوا من منظومة إس 400، ولا مؤشر على أنهم يقومون بذلك".

جاء ذلك بعد أن أيدت لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، تشريعا لفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في شمال سوريا وشرائها المنظومة الصاروخية الروسية، في أحدث تحرك بالمجلس لحث الرئيس دونالد ترامب على اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه أنقرة.

وصوتت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون بواقع 18 صوتا مقابل أربعة أصوات لصالح طرح "قانون تعزيز الأمن القومي الأميركي ومنع ظهور تنظيم داعش من جديد لعام 2019" للتصويت في المجلس بكامل هيئته.

ولكي يصبح التشريع قانونا، يتعين أن يوافق عليه مجلس النواب، الذي أقر تشريعه الخاص لفرض عقوبات على تركيا بأغلبية 403 أصوات مقابل 16 صوتا في أكتوبر، ثم يوقع عليه ترامب.

من جانبها، تعهدت تركيا، التي لم تتراجع عن خططها لشراء المنظومة الروسية رغم زيارة رئيسها رجب طيب أردوغان للبيت الأبيض في الآونة الأخيرة، بالرد على أي عقوبات أميركية بسبب شراء المنظومة.