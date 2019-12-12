وجرى تشكيل المهمة بعد أن استولت إيران على ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز في يوليو الماضي. وتصاعدت التوترات الإقليمية بشكل حاد بسبب انهيار اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.

وقال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود إن بلاده لديها "مصلحة خاصة" في حماية الأمن البحري في مضيق هرمز، حيث أن لديها أسطولا تجاريا كبيرا.

وسيتم نشر الفرقاطة لمدة أربعة أشهر بعد الصيف، في انتظار موافقة البرلمان.