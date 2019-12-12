وقالت وزارة الخارجية الروسية، إنها تقوم بهذه الخطوة "عملا بمبدأ المعاملة بالمثل"، لافتة إلى أنها أمرتهم بمغادرة البلاد خلال الأيام السبعة المقبلة، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وكانت الخارجية الألمانية قد طردت اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين، بعدما رفضت السلطات الروسية الاستجابة لطلبات ألمانيا بالمساعدة في إلقاء الضوء على قتل رجل جورجي في وضح النهار في برلين.

وتولى الادعاء الاتحادي في ألمانيا التحقيق، بعد أن خلص إلى أن الأدلة تشير إلى تورط حكومة روسيا أو الشيشان.

وقالت الخارجية الروسية في بيان الأسبوع الماضي، إن "النهج المسيس للتحقيق غير مناسب"، ووعدت باتخاذ "إجراءات متبادلة".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في وقت سابق هذا الأسبوع، إن القتيل كان "قاطع طريق وقاتل"، مشددا على أن روسيا طلبت مرارا من ألمانيا تسليمه، لكن من دون جدوى.

من جانبها، قالت وزارة العدل الألمانية، الأربعاء، إنها "ليست على علم بأي طلبات لتسلم الضحية من جانب روسيا".