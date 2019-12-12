وتعرض كوربين، وهو ناشط مخضرم مؤيد للفلسطينيين، لانتقادات داخل حزب العمال، كما نقلت وسائل إعلام بريطانية عن بعض يهود البلاد قولهم إنهم سيفكرون في الهجرة في حال انتخاب كوربين.

وقالت تسيبي هوتوفلي، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية لقناة "واي. نت" التلفزيونية: "هذه (الانتخابات) تقلقنا بشدة... صحيح أننا كدولة لا يسعنا القول إننا ندعم هذا المرشح أو ذاك، لكن كوربين يشكل خطرا حقيقيا على العلاقات بين إسرائيل وبريطانيا، وأنا أعلم أن يهود بريطانيا قلقون جدا من هذا الاحتمال".

ودعا كوربين إلى الاعتراف بدولة فلسطينية ومراجعة صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، الأمر الذي أثار غضب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس الأسبوع الماضي، عن أمله في أن يخسر كوربين الانتخابات لصالح رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي ينتمي لحزب المحافظين. ولم يعلق نتانياهو على الانتخابات.

وقالت هوتوفلي: "يجب أن يكون مفهوما أن الأشياء التي يقولها كوربين والرياح التي تهب على حزب العمال اليوم هي رياح معادية للسامية. وهذه مسألة خطيرة للغاية".

وأضافت: "سيكون لليهود دائما مكان في دولة إسرائيل. وبعبارة أخرى لا يجب عليهم الشعور بالخطر. لكن من المهم أن ندرك أن هذه الانتخابات هي حقا انتخابات مصيرية وعلينا الانتظار بفارغ الصبر هنا".