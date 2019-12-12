ويمكن للناخبين البريطانيين الإدلاء بأصواتهم حتى الساعة 22:00 بالتوقيتين المحلي وتوقيت غرينتش، لاختيار نوابهم الـبالغ عددهم 650 نائبا.

ويأمل رئيس الوزراء بوريس جونسون في الحصول على غالبية واضحة تمكنه من تطبيق اتفاق "بريكست" الذي تفاوض بشأنه مع بروكسل، وتنفيذ الخروج في موعده في 31 يناير، فيما يعد خصمه العمالي جيريمي كوربن باستفتاء جديد بشأن اتفاق الخروج من أوروبا.

وهذه أول انتخابات تجرى خلال الشتاء منذ عام 1974، والأولى التي تجرى في شهر ديسمبر منذ عام 1923، وفقا لما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وبحسب المصدر، لا يحتاج الناخبون إلى بطاقة الاقتراع حتى يتمكنوا من التصويت، لكن يتعين على كل ناخب أن يذكر فقط اسمه وعنوانه للموظفين في مركز الاقتراع، كما ينبغي أن يصوت الناخب لمرشح واحد فقط وإلا سيبطل صوته.

وقبيل الاقتراع، حذرت هيئة مراقبة الانتخابات الناخبين من التقاط صور ذاتية "سيلفي"، أو أي صور أخرى داخل مراكز الاقتراع، مشيرة إلى أن ذلك غير مسموح لكونه يخالف القانون.

وقد صوت العديد من الناخبين بالفعل لصالح مرشحهم المفضل، من خلال التصويت بالبريد، وهنا تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 7 ملايين شخص استخدموا التصويت بواسطة البريد قبل عامين.