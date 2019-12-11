وذكر رئيس عمليات الأمن والاستخبارات في الدنمارك فليمنغ درير، أن المشتبه بهم "تحركوا بدافع متطرف"، وقال يورغن بيرغن سكوف، قائد شرطة العاصمة كوبنهاغن، إن بعضهم ستوجه إليه اتهامات بموجب قوانين الإرهاب في الدنمارك، الخميس، في جلسات مغلقة.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع الاستخبارات الداخلية: "كان لدى بعضهم أغراض لصناعة متفجرات وحاولوا حيازة أسلحة أيضا".

وأوضح بيرغن سكوف أن الشرطة داهمت نحو 20 عنوانا في الدنمارك، وشاركت 6 مراكز للشرطة في أنحاء البلاد في العملية، فيما تمت المداهمات والاعتقالات بتنسيق من شرطة كوبنهاغن.

ولم يدل قائد شرطة كوبنهاغن بتفاصيل حول المستهدف أو متى كان الهجوم سيقع عليه.

وذكرت السلطات الدنماركية أنها أحبطت العديد من هجمات المتطرفين في السنوات الأخيرة، من ضمنها هجمات مرتبطة بنشر 12 صورة كاريكاتيرية لعدة فنانين في إحدى الصحف تصور النبي محمد عام 2005.

وكانت محكمة دنماركية قد أصدرت حكما في بداية العام الجاري على طالب لجوء سوري في السويد بالسجن 12 عاما، لتخطيطه لتفجير قنبلة أو أكثر في كوبنهاغن، وطعنه أشخاصا عشوائيا بسكين.

وشن مؤيد الزعبي (32 عاما) هجومه بالنيابة عن تنظيم "داعش"، وفقا لما قالته محكمة مدينة كوبنهاغن، وكان له شريك هو دياب خديجة الذي حكم عليه في ألمانيا في يوليو 2017 بالسجن 6 سنوات ونصف.