وجاء تعليق شاوش أوغلو ردا على سؤال عن احتمال فرض واشنطن عقوبات على أنقرة لشرائها أنظمة إس 400 الدفاعية الروسية، حسب ما أشارت وكالة رويترز.

وفي مقابلة مع تلفزيون (خبر) التركي، قال شاوش أوغلو أيضا إن تركيا منفتحة على شراء بدائل للمقاتلة "إف-35 " الأميركية، بما في ذلك مقاتلات من روسيا.

ووسط توتر العلاقات بالفعل بين الولايات المتحدة وتركيا، علقت واشنطن مشاركة أنقرة في برنامج الطائرات المقاتلة الأميركية "إف-35" لمعاقبتها على شراء بطاريات صواريخ "إس-400" هذا العام.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مسؤول كبير بوكالة التعاون العسكري الروسية قوله، الجمعة، إن روسيا وتركيا تعملان على إبرام عقد لتسليم شحنة جديدة من أنظمة صواريخ "إس-400" الروسية.

وكان رئيس شركة "روسوبورون إكسبورت" لتصدير الأسلحة الروسية قد قال الشهر الماضي إن موسكو تأمل في إبرام صفقة لتزويد تركيا بمزيد من أنظمة "إس-400" في النصف الأول من العام المقبل.