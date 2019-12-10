وأوضحت وكالة "أسوشييتد برس" أن معظم تفاصيل القضية، بما في ذلك أسماء المشتبه بهم، لم تعلن التزاما بالتعليمات.

غير أن بيانا صدر عن الوزارة قال إن الموظفين الذين يعملون في الهيئة الدفاعية التي لم يكشف عن اسمها، تلقوا رشى تقدر بالملايين من شركات بهدف الترويج لصفقات مع مؤسسة الدفاع الإسرائيلية.

ومن المقرر أن توجه للمشتبه بهم اتهامات بتلقي الرشوة والتحايل وخيانة الأمانة وغسل الأموال من بين اتهامات أخرى، لحين عقد جلسة استماع.

ويأتي الإعلان بعدما قالت الوزارة الأسبوع الماضي إنها ستعلن عن اتهامات فساد تتعلق بصفقة غواصة ألمانية قيمتها مليارا دولار شملت مساعدين مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وكذلك قائد البحرية الإسرائيلية السابق.

وتزعم وزارة العدل في إسرائيل أن أولئك المتهمين في قضية الغواصة انتفعوا بشكل شخصي من الصفقة.

وخضع نتانياهو للتحقيق، لكنه اسمه لم يرد على قائمة المشتبه بهم في القضية المعروفة باسم "القضية 3000".

ووجهت لنتانياهو اتهامات في 3 قضايا فساد أخرى، تشمل الرشوة والتحايل وخيانة الأمانة، لكنه ينفي ارتكاب أي جرم في التهم كافة.