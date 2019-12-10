وقالت المتحدثة باسم شرطة المنطقة بافلا يروسكوفا للتلفزيون التشيكي الرسمي "قتل أربعة وأصيب شخصان بجروح خطيرة في الموقع".

وأضافت أن البحث لا يزال جاريا عن المسلح بينما طلبت الشرطة من العامة المساعدة.

ونشرت الشرطة صورة للمشتبه به على تويتر تظهر رجلا أصهب يرتدي معطفا أحمر اللون.

وقال وزير الداخلية يان هاماك في تغريدة "يمكنني التأكيد بأن عملية إطلاق نار وقعت في مستشفى كلية أوسترافا بعد الساعة السابعة صباحا (06:00 ت غ) اليوم".

وأفادت صحيفة "دي إن إي إس" على موقعها الإلكتروني أن إطلاق النار وقع في جناح الصدمات بالمستشفى في أوسترافا، الواقعة على بعد 300 كلم شرق براغ.