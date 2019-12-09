وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا ضرب منطقة جبال أبينين، في وسط إيطاليا، في الساعة 3:30 صباحا (02:30 بتوقيت غرينتش)، وبلغت شدته 4.8 درجة.

وقالت وحدة هيئة السكك الحديدية الحكومية، التي تدير شبكة القطارات في البلاد، في بيان: "حركة النقل توقفت كإجراء وقائي للسماح بفحص حالة البنية الأساسية".

ويتعين على الشركة أن تجري فحوصا على خطوط السكك الحديدية في المنطقة إذا وقع زلزال تزيد قوته على أربع درجات.