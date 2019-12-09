وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن 11 "إرهابيا أجنبيا" أعيدوا إلى بلادهم، ولم يذكر التقرير أي تفاصيل بشأن هويات المشتبه بهم، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وبدأت تركيا الشهر الماضي عملية إعادة عناصر داعش - سواء كانوا محتجزين في السجون التركية أو في سوريا - إلى بلدانهم الأصلية، قائلة إن تركيا "ليست فندقا" للمقاتلين الأجانب.

وجرى ترحيل أكثر من 60 من هؤلاء المقاتلين الأجانب، بينهم مشتبه بهم من الولايات المتحدة والدنمارك وألمانيا وإيرلندا وهولندا.