وطلب داوود أوغلو من أردوغان وجميع أفراد أسرته، ورؤساء تركيا، ورؤساء وزرائها، بالكشف عن أصولهم المالية.

وفيما بدا أنه رد على اتهامات بالفساد، وجهها له أردوغان قبل أيام، أعرب أوغلو عن استعداده للإجابة على كل التهم الموجهة إليه أمام البرلمان.

وتتمثل اتهامات أردوغان لأوغلو في تحايله على أرض مخصصة لجامعة "إسطنبول شهير"، التي أسسها أوغلو خلال توليه رئاسة الوزراء بين عامي 2014 و2016.

كما أوعز أردوغان للسلطات التركية، ممثلة في "خلق بنك" الحكومي، بتجميد أصول الجامعة المذكورة، بتهمة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

تصفية حسابات

وتكاد اتهامات أردوغان لأوغلو، تخرج عن سياق تصفية الحسابات السياسية مع المنشقين عن حزب العدالة والتنمية، حسب مراقبين، خاصة وأنها تأتي في ظرف يستعد فيه أوغلو لإطلاق حزبه السياسي الجديد.

تصفية الحسابات، تلك شملت أيضا، شيطنة أردوغان لشخصيات سياسية أخرى، انشقت عن العدالة والتنمية في وقت سابق، من أبرزها نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، الذي أكد هو الآخر نيته تشكيل حزب سياسي منافس لحزب العدالة والتنمية.

وتؤشر المعطيات الراهنة إلى احتدام المواجهات السياسية خلال الأيام المقبلة، بين أردوغان، ومنافسيه السياسيين من أصدقاء الأمس، خصوصا في ظل عجز الحزب الحاكم عن إيقاف نزيف الانشقاقات داخل صفوفه، وذلك بالتزامن مع استمرار أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد.