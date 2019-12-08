وأشارت أربعة استطلاعات للرأي إلى تقدم حزب المحافظين بزعامة جونسون على حزب العمال المعارض بفارق يتراوح بين 8 نقاط و15نقطة قبل خمسة أيام من الانتخابات التي ستجرى في 12 ديسمبر.

وقالت مؤسسة سافانتا كومريس لاستطلاعات الرأي، إن تقدم حزب جونسون على العمال تقلص إلى 8 نقاط من 10 نقاط سجلها في استطلاع سابق نشر الأربعاء.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة يوغوف لصالح صحيفة "صنداي تايمز" أن حزب المحافظين عزز تقدمه على حزب العمال قليلا إلى 10 نقاط.

وقال المحرر السياسي لصحيفة "صنداي تايمز" تيم شيبمان، على تويتر، إن نسبة التأييد للمحافظين استقرت عند 43 في المئة بزيادة نقطة واحدة، في حين ظل حزب العمال دون تغيير عند 33 في المئة.

وشمل استطلاع يوغوف 1680 شخصا وأجري يومي الخامس والـ6 من ديسمبر، وفق ما نقلت "رويترز".

في الوقت ذاته أظهر استطلاع لمؤسسة دلتا بول أجرته لصالح صحيفة “ذا ميل أون صنداي” أن حزب المحافظين يتقدم بفارق 11 نقطة على حزب العمال رغم حدوث تقلص طفيف في تقدمه.

وأشار الاستطلاع إلى حصول المحافظين على نسبة 44 في المئة من التأييد بانخفاض نقطة واحدة وصعود العمال نقطة ليصل إلى 33 في المئة.

وحصل حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض للخروج من الاتحاد الأوروبي على 11 في المئة بانخفاض أربع نقاط.