وشب الحريق صباحا في الحي القديم في المدينة حيث توجد الكثير من المصانع الصغيرة ومستودعات التخزين.

وقال نائب قائد جهاز الإطفاء في نيودلهي سونيل تشودري: "أنقذنا أكثر من 50 شخصا"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأفاد تشودري أن "عمالا كانوا نائمين داخل هذا المبنى المكون من أربعة أو خمسة طوابق"، مشيرا إلى أنه تم إخماد الحريق بينما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

وقال مسؤول رفيع في شرطة نيودلهي إنه تم إخراج ثمانية أو تسعة أشخاص كانوا في الداخل، ليرتفع عدد من تم إنقاذهم إلى 58 على الاقل.

وتحدث مسؤولو جهاز الإطفاء عن صعوبة الوصول إلى المبنى المعتم في حي سدار بازار التجاري، وذكروا أن سبب الحريق لا يزال غير واضح.

وتتواجد عادة العديد من المصانع ووحدات التصنيع الصغيرة في الأحياء القديمة والمكتظة من المدن الهندية الكبرى، حيث تعد أسعار الأراضي أرخص نسبيا.