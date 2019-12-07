وكتب ظريف على "تويتر": "سعداء لأن البروفيسور مسعود سليماني، والسيد شي يوه وانغ، سيعودان لعائلتيهما قريبا. نشكر جميع من شارك في الأمر خاصة السفارة السويسرية".

كما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه تم الإفراج عن الأميركي شي يوه وانغ، الذي كان مسجونا في إيران.

ولم يتسن الوصول للمحامين الموكلين بالقضية، حسب ما أشارت وكالة "رويترز".

وصدر حكم في إيران بسجن وانغ 10 سنوات في مزاعم "بتسلله" إلى داخل البلاد، وإرساله معلومات سرية إلى الخارج، وهو ما نفته عائلة طالب الدراسات العليا بجامعة برينستون.

وسبق أن اعتقلت طهران مزدوجي الجنسية ومن لهم صلة بالدول الغربية، لاستخدامهم كأوراق مساومة في المفاوضات.

كما اعتقلت السلطات الأميركية سليماني، الذي يعمل في بحوث الخلايا الجذعية وأمراض الدم والطب التجديدي، بتهمة انتهاك العقوبات التجارية من خلال محاولته إرسال مواد حيوية إلى إيران.