وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الملك سلمان أجرى اتصالا هاتفيا بترامب "عبّر فيه عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا، نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأميركيين".

و"قدم الملك تعازيه وخالص مواساته للرئيس الأميركي ولأسر المتوفين، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما أكد أن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأميركي الاحترام والتقدير"، حسب "واس".

وتابعت الوكالة: "كما أكد العاهل السعودي خلال الاتصال، على وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة، وصدور توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأميركية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف".

وفي وقت سابق من الجمعة، قال حاكم ولاية فلوريدا ومسؤولون آخرون إن طالب طيران سعوديا نفذ هجوما في قاعدة "بينساكولا" الجوية، وهي قاعدة رئيسية تابعة لسلاح البحرية الأميركية في الولاية، قتل فيه 4 أشخاص وأصيب 8.

وقالت البحرية ومكتب قائد شرطة مقاطعة سكامبيا إن 4 أشخاص، من بينهم مطلق النار، قتلوا.

وقال ترامب إن العاهل السعودي الملك سلمان اتصل به لتقديم التعازي، والتعبير عن مواساته للضحايا.

وكتب الرئيس الأميركي على "تويتر": "قال الملك إن الشعب السعودي غاضب بشدة من التصرفات الهمجية لمطلق الرصاص، وإن هذا الشخص لا يمثل بأي حال أو شكل مشاعر الشعب السعودي الذي يحب الشعب الأميركي".