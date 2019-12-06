وقد قتل المسلح الذي أطلق النار في قاعدة بنساكولا الجوية، وفق مسؤولين.

وأعلنت القاعدة في بيان نُشر على صفحتها على فيسبوك "تم تأمين بوابتي القاعدة". وذلك بعد قليل من ورود أنباء عن وجود مسلح يطلق النار.

وأضافت: "سيتم الإدلاء بمزيد من المعلومات لدى ورودها".

وكان بحار قد أطلق الرصاص، الأربعاء، على 3 مدنيين في قاعدة بيرل هاربور التاريخية في هاواي، مما أدى إلى مقتل اثنين منهم قبل أن ينتحر.