وكان رئيس شركة "روسوبورون إكسبورت" لتصدير الأسلحة الروسية قد قال الشهر الماضي إن موسكو تأمل في إبرام صفقة لتزويد تركيا بمزيد من أنظمة "إس-400" في النصف الأول من العام المقبل.

ووسط توتر العلاقات بالفعل بين الولايات المتحدة وتركيا، علقت واشنطن مشاركة أنقرة في برنامج الطائرات المقاتلة الأميركية "إف-35" لمعاقبتها على شراء بطاريات صواريخ "إس-400" هذا العام.

وكانت أنقرة قد أكدت الاثنين، على لسان مسؤول في الرئاسة التركية، اعتزامها شراء منصات جديدة من منظومة الدفاع الصاروخي "إس- 400"، مشيرا إلى أن الأمر سيتم "قريبا".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول في الشؤون الأمنية والخارجية بالرئاسة التركية قوله "موعد شراء مجموعة ثانية من أنظمة "إس-400" مسألة فنية فحسب. أعتقد أنه سيتم قريبا"، وفق ما نقلت "رويترز".

وسلمت روسيا تركيا خلال العام الجاري 4 منصات من النظام الصاروخي، بلغت قيمتها الإجمالية 2.5 مليار دولار.

وبدأت تركيا، أواخر نوفمبر الماضي، اختبار منظومة الدفاع الصاروخي، رغم تحذيرات متكررة من الولايات المتحدة من أن ذلك قد يؤدي إلى فرض عقوبات جديدة.