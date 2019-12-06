وأقر مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين مشروع القانون بأغلبية 405 أصوات في 11 أكتوبر. لكن لم يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه زملاء الرئيس دونالد ترامب الجمهوريون.

وقال مساعدون في الكونغرس إن البيت الأبيض لا يريد إقرار التشريع بينما يتفاوض مع أنقرة بشأن قضايا حساسة مثل هجوم تركيا على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا وشراء الدولة الحليفة في حلف شمال الأطلسي لأنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 والتي قد تؤدي إلى فرض عقوبات أميركية.

ويؤكد مشروع القانون أن سياسة الولايات المتحدة تدعم إحياء ذكرى مقتل 1.5 مليون أرميني على أيدي قوات الإمبراطورية العثمانية في الفترة من 1915 إلى 1923 على أنه إبادة جماعية.

وتقبل تركيا أن الكثير من الأرمن الذين عاشوا في الإمبراطورية العثمانية قُتلوا في اشتباكات مع القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، لكنها تعارض الأرقام وتنفي أن عمليات القتل كانت بشكل منهجي وتشكل إبادة جماعية.