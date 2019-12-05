وأدلى ترامب بتصريحه للصحفيين قبيل اجتماع في البيت الأبيض مع الممثلين الدائمين بمجلس الأمن الدولي.

وأكدت الولايات المتحدة، في وقت سابق، دعمها لمتظاهري إيران، وطالبت الغاضبين بإرسال الصور ومقاطع الفيديو التي توثق انتهاكات النظام الإيراني ضد المحتجين.

ويوم الاثنين الماضي، أفادت منظمة العفو الدولية، أن 208 أشخاص على الأقل قتلوا من جراء قمع الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف نوفمبر في إيران، ردا على رفع أسعار الوقود.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها : "عدد الأشخاص الذين يعتقد أنهم قتلوا خلال التظاهرات في إيران التي اندلعت في 15 نوفمبر، ارتفع إلى 208 على الأقل، بناء على تقارير موثوق بها تلقتها المنظمة".

اندلعت الاحتجاجات في 15 نوفمبر بعد الإعلان المفاجئ عن رفع أسعار الوقود، إلا أن السلطات قمعتها بسرعة وفرضت تعتيما شبه كامل على الإنترنت لمدة أسبوع.