وكتب ترامب على تويتر "الجيد هو أن الجمهوريين موحدون الان أكثر من أي وقت مضى. سننتصر".

وجاء تصريح ترامب بعدما أمرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة ترامب فيما يتعلق بجهوده للضغط على أوكرانيا للتحقيق في أنشطة منافس سياسي.

وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر، إن هذه الخطوة تعني أن عملية العزل البالغة الأهمية، والتي لا يتم اللجوء إليها سوى في حالات نادرة، ستصبح سلاحا مألوفا في مهاجمة الرؤساء الأميركيين مستقبلا.

وأضاف الرئيس الأميركي، أن مؤسسي الدولة الأميركية لم يتصوروا أن يجري التعامل مع عملية العزل على هذا النحو، لكن الأمر الإيجابي، بحسب ترامب، "هو أن الجمهوريين لم يكونوا في يوم من الأيام أكثر توحدا كما هم اليوم، سنحقق الفوز".

وقال ترامب إن الديمقراطيين واليساريين الراديكاليين، ومن وصفهم بالفاشلين، قرروا المضي قدما في قضية المساءلة، علما أنهم تخلوا في وقت سابق عن تحقيق روبرت مولر، في إشارة إلى اتهامات ترامب بالتواطؤ مع الروس خلال انتخابات 2016 الرئاسية.

وأضاف الرئيس الأميركي، أن الديمقراطيين قرروا أن ينكبوا حاليا على مكالمتين هاتفيتين مع الرئيس الأوكراني، علما أنهما جرتا بشكل ممتاز ولا يشوبهما أي شيء.

وقالت بيلوسي، في بيان نقله التلفزيون: "الحقائق لا شك فيها. الرئيس استغل سلطته لمنفعته السياسية الشخصية على حساب أمننا الوطني من خلال حجب المساعدة العسكرية وعقد اجتماع مهم في المكتب البيضاوي، في مقابل إعلان فتح تحقيق في أنشطة منافسه السياسي".

وأضافت "للأسف لكن بثقة وتواضع ... أطلب اليوم من رئيس (اللجنة) المضي قدما في إعداد بنود المساءلة"، في إشارة لرئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيرولد نادلر.