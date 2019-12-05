وقالت بيلوسي، في بيان نقله التلفزيون: "الحقائق لا شك فيها. الرئيس استغل سلطته لمنفعته السياسية الشخصية على حساب أمننا الوطني من خلال حجب المساعدة العسكرية وعقد اجتماع مهم في المكتب البيضاوي، في مقابل إعلان فتح تحقيق في أنشطة منافسه السياسي".

وأضافت "للأسف لكن بثقة وتواضع ... أطلب اليوم من رئيس (اللجنة) المضي قدما في إعداد بنود المساءلة"، في إشارة لرئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيرولد نادلر.

وأدلت بيلوسي بتلك التصريحات بعد يوم من عقد اللجنة القضائية جلسة قال فيها خبراء قانون دستوري، استدعاهم نواب ديمقراطيون، إن ترامب شارك في أفعال تشكل جرائم تستدعي المساءلة بموجب الدستور.

وقال خبير رابع، استدعاه نواب جمهوريون، إن تحقيق المساءلة الذي يقوده ديمقراطيون أجري على عجل، وحافل بالأخطاء.

وفي وقت سابق من الخميس حث ترامب أعضاء مجلس النواب من الديمقراطيين على التحرك سريعا لو كانوا يعتزمون مساءلته حتى يتسنى لمجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، التعامل مع القضية.

وكتب ترامب على تويتر "إذا كنتم ستقررون مساءلتي، فلتفعلوا ذلك الآن، بسرعة، حتى يكون لدينا محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ، وليتسنى لبلدنا العودة للعمل".

وفي المقابل، قال البيت الأبيض إن على الديمقراطيين "أن يخجلوا" من أنفسهم بعد أن أطلقت بيلوسي إجراءات عزل ترامب. وصرحت كبيرة المتحدثين باسم ترامب، ستيفاني غريشام، على تويتر "يجب أن يخجل الديمقراطيون من أنفسهم".

وأضافت أنه عندما يطلق مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون اجراءات العزل، فإن ترامب يتطلع إلى "محكمة عادلة في مجلس الشيوخ" الذي يسيطر عليه الجمهوريون.