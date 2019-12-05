وقال سفير الصين لدى واشنطن، تسوي تيانكاي خلال عشاء استضافه مجلس التجارة الأميركي الصيني إن بكين وواشنطن تحاولان حل الخلافات التجارية بينهما، لكنه حذر من القوى التي تحاول الوقيعة بينهما، دون أن يدلي بأي تفاصيل أخرى بشأن ذلك.

وأشار تيانكاي إلى أن العلاقات الأميركية الصينية تمر بمفترق طرق خطير بسبب الخلافات التجارية بين البلدين، لكنه أوضح أن من الممكن العودة إلى مسار أفضل.

وأضاف: "في الوقت نفسه، علينا الحذر من أن بعض ’القوى المدمرة التي تستغل الخلاف التجاري الراهن عبر استخدام خطاب متطرف"، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وحثّ تيانكاي الشركات الأميركية والصينية، الحريصة على توسيع التجارة بين الدولتين، على الوقوف ضد ما وصفها بمساعي "لنشر العداوة، بل وخلق صراع بيننا" بالإضافة إلى نشر "أخبار كاذبة" عن الأوضاع في كل‭‭‭ ‬‬‬من هونغ كونغ وشينجيانغ.

وتأتي تصريحات السفير الصيني بعد يوم من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن اتفاقا مؤقتا للتجارة طال انتظاره مع الصين قد يتأجل إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر 2020، ووسط تحركات في الكونغرس الأميركي لمعالجة قضية أقلية الإيفور.