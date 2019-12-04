وأضاف جونسون خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماع دول الناتو في لندن، أن "الولايات المتحدة ركيزة رئيسية للاستقرار في داخل "الناتو".

وبشأن مقاتلي داعش الأجانب وإعادتهم من الأراضي سورية أوضح جونسون "رؤيتنا في المقاتلين الأجانب في سوريا بأنهم إذا كانوا أشخاص ذهبوا للقتال هناك فهم وضعوا أنفسهم خارج القانون البريطاني وعرضوا حقوقهم لأن لا تحترم هنا".

وبشأن الوجود التركي في الشمال السوري قال جونسون"نريد أن نفهم خطط تركيا في شمال سوريا وماذا يريدون أن يفعلوا هناك وكيف يرون المستقبل هناك".

وبين جونسون الذي يستضيف قمة دول حلف الشمال الأطلسي، أن ما يحدث في إيران هو غضب شعبي إيراني من سياسات النظام السيئة، ولا علاقة له بأسعار البنزين وفق تعبيره.