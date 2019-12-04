وقال مدير الاتصالات بالرئاسة التركية إن رجب طيب أردوغان عقد اجتماعا "مثمرا جدا" مع نظيره الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" قرب العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء.

وجاء هذا التصريح في تغريدة نشرها مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون على حسابه في موقع تويتر.

وقال مكتب فخر الدين إن الاجتماع بين الرئيسين استمر حوالي نصف ساعة، بحسب ما ذكرت رويترز.

من جانبه، قال متحدث باسم البيت الأبيض إن أردوغان وترامب "ناقشا أهمية وفاء تركيا بالتزاماتها تجاه حلف الناتو، وتعزيز التجارة عبر زيادة حجم التبادل التجاري بمقدار 100 مليار دولار، بالإضافة إلى تحديات الأمن الإقليمي وأمن الطاقة".

يشار إلى أن زعماء دول حلف الناتو يحضرون قمة، تستضيفها لندن، بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس حلف شمال الأطلسي، وتهدف إلى حل الخلافات الحادة بشأن الإنفاق والتهديدات المستقبلية، بالإضافة إلى دور تركيا في الحلف.