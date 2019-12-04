وصرح ماكرون للصحفيين، عند وصوله لاجتماع زعماء حلف شمال الأطلسي في واتفورد، ردا على سؤال بشأن ما إن كان يدافع عن تصريحه:"نعم بالتأكيد. إنه سمح لنا في الواقع بإثارة بعض النقاشات الضرورية".

وذكر أن هذه النقاشات شملت كيفية تحقيق سلام دائم في أوروبا، وتحديد من يكون العدو.

وأضاف: "لذلك اعتقد أن مسؤوليتنا هي إثارة أوجه الغموض التي قد تكون ضارة وإدارة نقاش استراتيجي حقيقي. لقد بدأ ذلك وهذا يرضيني"، وفق ما نقلت "رويترز".

وحذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأحد، من تقويض "الناتو"، وذلك في أقوى رد من برلين حتى الآن على تصريحات ماكرون التي انتقد فيها الحلف العسكري.

ونبّه المسؤول الألماني من التسبب في مواجهة بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وقال: "نعم نريد أوروبا قوية وذات سيادة، لكننا نحتاجها في إطار حلف شمال أطلسي قوي وليس كبديل عنه".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد انتقد في وقت سابق تصريح ماكرون، واصفا التصريح بـ"البغيض جدا"، في إشارة إلى وصف ماكرون للحلف بأنه "في حالة موت سريري".

وذكر ترامب أن الوصف كان "مهينا جدا.. إنه تصريح قاس، عندما تدلي بتصريح مثل هذا، فإنه تصريح بغيض جدا"، بحسب رويترز.