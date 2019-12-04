وجاء في بيان لوزارة الداخلية التركية أنه "جرى ترحيل 5 مواطنين ألمان خارج البلاد"، وذلك في إطار عمليات الترحيل المستمرة للمقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم.

وتستخدم الداخلية التركية تعبير المقاتلين الإرهابيين للدلالة على مقاتلي تنظيم داعش.

وكانت تركيا قد وجهت انتقادات للدول الغربية لرفضها استعادة مواطنيها الذين التحقوا بتنظيم داعش في سوريا والعراق، وحثّتها على تحمّل مسؤولياتها.

والشهر الماضي قال مسؤولون إن تركيا تحتجز نحو 1200 مقاتل أجنبي في تنظيم داعش، كما قبضت على 287 شخصا خلال عملياتها الأخيرة في شمال سوريا.

وتأتي إعادة المتشددين في أعقاب عملية عسكرية شنتها أنقرة في أكتوبر في شمال سوريا ضد المقاتلين الأكراد الذين كانوا يحتجزون الآلاف من مقاتلي التنظيم وعائلاتهم.