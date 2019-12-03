جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الرئيسين الأميركي والفرنسي، خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في لندن الثلاثاء.

وقال إيمانويل ماكرون إنه يجب العمل معا لمواجهة الإرهاب، مضيفا أن بلاده ستسعى لإيجاد حلول لكافة القضايا العالقة مع واشنطن، وهو ما أكده دونالد ترامب حيث قال "لدينا خلافات بسيطة مع فرنسا وسنعمل على حلها".

وشدد الرئيس الأميركي، في الذكرى السبعين لتأسيس الناتو، على أن الحلف سيزداد قوة.

وكان دونالد ترامب قد انتقد في وقت سابق تصريح ماكرون عن حلف شمال الأطلسي واصفا التصريح بـ"البغيض جدا"، في إشارة إلى وصف ماكرون للحلف بأنه "في حالة موت سريري".

وقال ترامت إن الوصف كان "مهينا جدا.. إنه تصريح قاس، عندما تدلي بتصريح مثل هذا، فإنه تصريح بغيض جدا"، بحسب رويترز.

وتابع قائلا "أعتقد أنه، كما تعلم، لديك معدل بطالة مرتفع جدا في فرنسا. فرنسا لا تبلي بلاء حسنا على الإطلاق من الناحية الاقتصادية. يشرعون في فرض رسوم على منتجات الآخرين لذا نفرض نحن بالتالي رسوما عليهم".

وحول الأزمة مع تركيا، قال ماكرون إن أنقرة تقاتل الوحدات الكردية التي "وقفت إلى جانبنا في حربنا ضد الإرهاب".

وطالب ماكرون بضرورة أن يكون هناك تعريف واحد للإرهاب ضمن حلف شمال الأطلسي.



