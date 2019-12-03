وعقد ترامب، الذي سافر إلى لندن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، جلسة أسئلة وأجوبة مطولة مع الصحفيين خلال لقائه مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.

وندّد ترامب، الذي سيخوض الانتخابات العام المقبل للفوز بولاية رئاسية جديدة، مرارا بتحقيق المساءلة بوصفه حيلة من قبل الديمقراطيين لتحقيق مكسب سياسي، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ورغم أنه لا يرقى إلى مرتبة العزل، فإن توبيخ "الكونغرس" له يصل إلى حد الإدانة الشديدة دون الحاجة إلى عزله من المنصب بسبب محاولاته للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصمه الديمقراطي جو بايدن.

ويهدف مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حاليا إلى إقرار مواد العزل، على أن تحال القضية بعد ذلك إلى محكمة في مجلس الشيوخ الأميركي، غير أن المحللين يشككون في إدانة ترامب وعزله عن السلطة، نظرا لأن الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، يهيمن على المجلس.

وتأتي تصريحات ترامب هذه إثر أنباء عن اقتراح تقدم به بعض النواب، خلال الأيام القليلة الماضية، بتوجيه توبيخ إلى ترامب، كطريقة للتنديد به دون إجباره على ترك المنصب، غير أن ترامب قال إن الفكرة "غير مقبولة"، وأضاف "لم أرتكب أي خطأ. لا يسعك توبيخ شخص لم يرتكب أي خطأ".