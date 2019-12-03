وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لـ"الناتو"، ينس ستولتنبرغ قبيل القمة المرتقبة للحلف إن "حلف شمال الأطلسي يقوم بمهمة رائعة،" واصفا تصريحات ماكرون بأنها "بغيضة بدرجة كبيرة جدا بشكل أساسي بالنسبة للدول الـ28"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون قد صرح في وقت سابق أنه لم يعد هناك تنسيق بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ووصف الحلف بأنه "ميت دماغيا"، الأمر الذي أثار استياء أعضاء بالناتو، حيث قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والأمين العام للناتو، إنهما لا يتفقان مع ماكرون في ما صرح به.

ومن المنتظر أن يجدد ترامب خلال قمة الناتو الدعوة إلى تقاسم الأعباء على نحو أفضل بين شركاء الولايات المتحدة داخل حلف الاطلسي.

ورحب ترامب في تغريدة، بزيادة الإنفاق الدفاعي للعديد من الدول الأوروبية منذ توليه السلطة، وهي خطوة كانت بدأت في عهد سلفه الرئيس باراك أوباما.