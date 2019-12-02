وقال بيان الحكومة إن مسلحين مجهولي الهوية نفذوا الهجوم خلال قداس الأحد في الكنيسة البروتستانتية في هانتوكورا في منطقة فوتوري المحاذية للنيجر.

وأفاد مصدر أمني أن "عملية تمشيط" بدأتها وحدة عسكرية في فوتوري لاقتفاء "أثر المهاجمين" الذين "فروا على متن دراجات نارية".

وقتل نحو 700 شخص في الاضطرابات التي تسبب بها المتشددودن منذ تمدد القتال من مالي المجاورة، وفق حصيلة لفرانس برس.