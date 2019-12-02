وجاء في بيان للشرطة "عند الساعة 03,21 (09,21 ت غ) أفاد ضباط في شرطة نيو أورلينز قرب المكان أنهم سمعوا أصوات إطلاق نار. وعند وصولهم إلى المكان، وجدوا أشخاصا عديدين مصابين بالرصاص". وأضاف البيان إن أيا من عناصر الشرطة لم يصب.

ونقل عشرة جرحى إلى مستشفيات مجاورة. وقالت السلطات إن اثنين من الجرحى "بحالة حرجة".

وكانت الشرطة تحدثت في وقت سابق عن 11 جريحا قبل أن تراجع الحصيلة "بعد تحقيق معمق أكثر".

ولم يتم حتى الآن توقيف أي مشتبه به لكن الشرطة قالت في تغريدة إنها اعتقلت قرب مكان الواقعة شخصا "يجري التحقيق في احتمال صلته بالحادث".

ورصدت السلطات مكافأة تصل إلى خمسة آلاف دولار لمن يقدم أي معلومة توصل إلى توقيف الفاعل.

ووقع إطلاق النار عند مدخل "الحي الفرنسي" الذي يشهد إقبالا كبيرا للسياح في نهاية أسبوع عيد الشكر الذي يشكل مناسبة لمحبي كرة القدم الأميركية للتجمع لمتابعة الدربي الذي يجمع فريقي "غرامبلينغ ستايت يونفيرستي" و"ساوثرن يونيفيرستي".

وكتبت لاتويا كانتريل رئيسة بلدية المدينة في تغريدة "إن إطلاق النار هذا الصباح كان أمرا بشعا في عطلة نهاية أسبوع كانت رائعة" واعدة بـ "إحالة المسؤولين على القضاء".

وتشهد الولايات المتحدة بانتظام عمليات إطلاق نار في بلد ينص دستوره على "حق الشعب" في حيازة أسلحة نارية وحيث خلفت عمليات اطلاق النار نحو 40 ألف قتيل (ضمنهم حالات انتحار) منذ 2017.