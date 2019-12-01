وربط بوريس جونسون تعهده هذا بفوز حزبه في الانتخابات التي ستشهدها بريطانيا، وفقا لما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال زعيم حزب المحافظين لبرنامج (أندرو مار) الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "سنطرح عقوبات أشد على المجرمين الخطرين في اتهامات جنسية وعنيفة وعلى الإرهابيين".

وتابع قائلا:"أشعر بأسف بالغ لحقيقة أن هذا الرجل كان طليقا.. أعتقد أن الأمر بغيض للغاية وسنتخذ إجراءات حياله".

وكان بريطاني يدعى عثمان خان قد هاجم يوم الجمعة بسكين عددا من المارة في لندن، وقتل اثنين منهم، وأصاب 3 آخرين، قبل أن يفر من المكان.

وتمكنت الشرطة البريطانية من قتله في وقت لاحق بالرصاص. وتبين أنه كان يرتدي سترة ناسفة زائفة.