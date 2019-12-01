وبعد سيل من الأسئلة من السكان، قالت الشرطة البريطانية على تغريدة في "تويتر" إن الصوت المرتفع يعود إلى أن مقاتلات من سلاح الجو الملكي اخترقت حاجز الصوت، مضيفة أنه "لا داعي للقلق".

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فقد أقلعت مقاتلتان من طراز "تايفون" عند الساعة 4:10 فجرا من قاعدة جوية في لينكولنشاير شرقي البلاد.

وجاء تحرك المقاتلين بعدما تم فقدان الاتصال بطائرة كانت تحلق في سماء بريطانيا.

وتلقت سلطات الطوارئ عشرات المكالمات الهاتفية، من بريطانيين قالوا إنهم استيقظوا فزعين بسبب الصوت القوي.

وكتب العديد منهم، خاصة في مناطق غرب لندن وكامبريدج وإسيكس، على شبكات التواصل، أنهم سمعوا ما يشبه دوي انفجار كبير.

وقالت متحدثة باسم سلاح الجو البريطاني إن طائرتين من طراز "تايفون" أقلعتا كجزء من إجراءات الاستجابة السريعة في المملكة المتحدة، بعد فقدان الاتصال بطائرة.

وأضافت أنه تم التوصل إلى موقع الطائرة، وبعد ذلك نجح الاتصال بها مجددا، وعادت المقاتلتان إلى قواعدهما.