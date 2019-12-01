وانفجرت إحدى إطارات الحافلة التي كانت تقوم برحلة بين مدينتين في سيبيريا، بينما كانت تمر فوق جسر يعبر نهر كوينغا في منطقة كابايكالسك، وفقما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن الشرطة الروسية.

وقال مسؤولو الطواري إن "19 شخصا قتلوا في هذا الحادث"، فضلا عن إصابة 22 آخرين.

وأظهر تسجيل مصور لشهود من مكان الحادث، الحافلة وهي منقلبة رأسا على عقب فوق الجليد، ومقصورة الركاب منطوية.

وفتح تحقيق جنائي في انتهاك معايير السلامة، بحسب لجنة التحقيقات الروسية المعنية بالتحقيقات الجنائية في البلاد.

وتعد حوادث السير شائعة في روسيا، وتعود أبرز أسبابها إلى تناول السائقين للمشروبات الكحولية، وسوء أحوال بعض الطرق، بالإضافة إلى انتهاك معايير السلامة.

ورغم أن عدد قتلى حوادث السير انخفض في روسيا، فإنه لا يزال يتراوح عند نحو 20 الف قتيل سنويا.