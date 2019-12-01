وقالت شرطة لاهاي عبر تويتر: "إثر الاعتداء بسكين في منطقة غروتي ماركسترات، تم للتو اعتقال رجل في الخامسة والثلاثين من عمره في وسط لاهاي"، موضحة أن المشتبه فيه ليس له مسكن ثابت.

وأوردت أن المشتبه فيه "سيتم نقله إلى مركز للشرطة حيث سيجري استجوابه"، وفق ما نقلت رويترز.

وكانت الشرطة الهولندية قد أعلنت في وقت سابق أنها تعمل على "سيناريوهات عدة" وأن "من المبكر جدا التكهن" بشأن الطبيعة الإرهابية للهجوم.

وعاد المصابون الثلاثة إلى منازلهم، مساء الجمعة، بعدما تلقوا علاجا في المستشفى، وهم ثلاثة قاصرين، فتى في الثالثة عشرة وفتاتان في الخامسة عشرة.

وأثار الهجوم هلعا في لاهاي، وجاء بعد بضع ساعات من هجوم مماثل في العاصمة البريطانية لندن ارتكبه سجين سابق مدان بالإرهاب، وأدى إلى مقتل شخصين.