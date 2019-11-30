وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن خفر السواحل لم يؤكد "نبأ أن غواصيه انتشلوا سبع جثث من المياه قبالة لامبيدوزا، ورأوا جثثا أخرى في قاع البحر".

وفي 23 نوفمبر، أنقذت فرق خفر السواحل 149 مهاجرا من مياه البحر المتوسط، بعدما انقلب زورقهم وسط الأمواج العالية، قبالة الجزيرة الواقعة جنوبي إيطاليا.

وعثر الغواصون أيضا على خمس جثث اليوم التالي. وقال الناجون للمنقذين إن نحو 20 مهاجرا مفقودون من الزورق الذي كان مهربو بشر في ليبيا أطلقوه.

ويسعى آلاف الفارين من الفقر والعنف في بلادهم إلى الوصول إلى أوروبا بحرا.