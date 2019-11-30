وقالت متحدثة باسم الشرطة إن المحققين ينظرون في كافة الاحتمالات فيما يتعلق بهوية الجاني ودوافعه. وخرج المصابون من المستشفى في وقت متأخر من مساء أمس.

وقالت المتحدثة إن الشرطة ليس لديها حتى الآن وصف للمشتبه به، لكنها أشارت إلى أن البيان الذي أصدرته الشرطة في بادئ الأمر، وقالت فيه إن المشتبه به في الأربعينات وينحدر من شمال أفريقيا.

ونقلت مؤسسة البث التلفزيوني والإذاعي (إن.أو.إس) عن شاهدين قولهما إن اثنتين من الضحايا ركضتا وهما تصرخان واختبأتا في متجر قريب.

وقال أحد الشاهدين إن رجلا "رياضيا" فر من موقع الحادث، إذ قفز بسهولة فوق الحواجز التي اعترضت سبيله. وطوقت الشرطة المنطقة لساعات لإسعاف الضحايا وتمشيط المنطقة بحثا عن أدلة تقود للجاني.