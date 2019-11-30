وجاء تحذير وزارة الصحة التركية إثر ازدياد أعداد الأطفال المصابين بمرض الحصبة في البلاد.

وخلال العامين الأخيرين، ارتفعت أعداد الأطفال المصابين بمرض الحصبة في تركيا بشكل ملحوظ، وأفادت تقارير رسمية بأن 2119 طفلا أصيبوا بالمرض خلال عام 2019 وحده، مقابل تسع حالات في عام 2016.

وشهدت أعداد الأسر التركية التي أهملت التطعيم ضد الحصبة ارتفاعا من 183 أسرة إلى 23 ألف وفق إحصائيات رسمية.

وتعزو جهات مختصة رفض بعض الأسر التركية تطعيم أطفالها، لاستجابتهم لحملات مناهضة للتطعيم، بعضها تدعي أن التطعيم يتسبب أحيانا في إصابة أطفالهم بأمراض متعددة، منها التهاب المفاصل والتوحد.

بينما عزت جماعات أخرى رفضها للتطعيم إلى أنه يحتوي على مواد محرمة كدهن الخنزير.

من جانبها، تنفي وزارة الصحة التركية، المزاعم التي يروجها مناهضو التطعيم، في حين ينتقد البعض ضعف الحملات الحكومية في مواجهة الحملات الرافضة للتطعيم، والتي بات نطاق تأثيرها يتسع أكثر فأكثر في البلاد.