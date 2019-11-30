وعقدت خلية الأزمة التابعة للحكومة البريطانية اجتماعا عقب وقوع الهجوم الذي أدى أيضاً إلى مقتل المنفذ وإصابة ثلاثة.

وذكرت صحيفة التايمز أن السلطات أفرجت عن هذا الرجل من السجن قبل عام بعد الاتفاق على ارتداء جهاز إلكتروني لرصد تحركاته.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن من المهم فرض تطبيق الأحكام المرتبطة بالإرهاب.

وأضاف جونسون " من الخطأ السماح لمجرمين يتسمون بالخطورة والعنف الخروج من السجن مبكرا ومن المهم جدا التخلي عن هذا التقليد وأن نفرض تطبيق الأحكام التي تتناسب مع المجرمين الخطرين ولا سيما الإرهابيين".