وقال نائب محافظ طهران، محمد تقي زادة، إن لجنة خاصة اتخذت القرار بعد أيام من ارتفاع مستويات تلوث الهواء التي يتوقع أن تتفاقم، يوم السبت، وهو أول يوم عمل من الأسبوع في إيران.

وألغيت كافة الأنشطة الرياضية وطلبت السلطات من المواطنين، خاصة المسنين والأطفال، تجنب الخروج غير الضروري في المدينة، وفق وكالة الأنباء الرسمية في إيران.

وتسجل طهران مستويات خطرة من التلوث والضباب الدخاني منذ منتصف نوفمبر. وفي صباح الجمعة، كانت الشمس مرئية بصعوبة بسبب الضباب الذي لف المدينة.

وبحسب تقارير بيئية مختصة، فإن الهواء في طهران من بين الأعلى تلوثا في العالم.