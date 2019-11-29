وأضافت الشرطة، الجمعة، أنها اكتشفت نفقا في قرية أسوثالوم جنوبي البلاد، كما اعتقل 44 مهاجرا كانوا يستخدمون النفق.

ويبلغ طول النفق الآخر في قرية تشيكيريا 21.7 مترا، لكن لم يتم من خلاله عمليات عبور ناجحة لمهاجرين.

وقالت الشرطة إنها اكتشفت النفقين بعد وقت قصير من اكتمال حفرهما.

وفي عام 2015، شيدت هنغاريا أسوارا من الأسلاك الشائكة على حدودها الجنوبية لوقف تدفق المهاجرين، الذين جاء معظمهم من الشرق الأوسط وآسيا ويريدون الوصول إلى غرب أوروبا.