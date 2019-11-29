وكان أردوغان قد قال إن تحذير الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من الموت السريري لحلف شمالي الأطلسي يعكس فهما "مريضا وضحلا"، وأضاف أنه على ماكرون نفسه أن يتأكد مما إذا كان يعاني "الموت السريري".

وقال المسؤول الفرنسي: "فيما يتعلق بالتجاوزات الأخيرة من جانب الرئيس التركي، هذه ليست تصريحات، هذه إهانات... نحن نتوقع توضيحا من الرئيس أردوغان".

وتابع الرئيس التركي ردا على انتقادات باريس للهجوم التركي، العضو في الناتو، على المقاتلين الأكراد شمالي سوريا: "هذه التصريحات لا تليق سوى بأمثالك الذين هم في حالة موت سريري"، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال أردوغان لماكرون: "لا أحد يعيرك اهتماما. ما زال لديك طابع مبتدئ، ابدأ بمعالجة ذلك.. حين يتعلق الأمر بالتباهي، أنت تتقن ذلك. لكن حين يكون المطلوب تسديد المبالغ المترتبة عليك للحلف، يختلف الأمر".

وأشار أردوغان إلى أن الرئيس الفرنسي يفتقر إلى الخبرة، وأنه لا يعرف طبيعة محاربة الإرهاب، وختم قائلا: "لوح قدر ما تشاء، في نهاية المطاف ستعترف بصحة كفاحنا ضد الإرهاب".