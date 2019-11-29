وأضاف رجب طيب أردوغان أن تعليقات إيمانويل ماكرون حول الناتو تعكس "فهما مريضا وضحلا"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ووجه أردوغان كلامه إلى ماكرون قائلا: "يجب عليك أن تتحقق مما إذا كنت تعاني من الموت السريري".

وتابع الرئيس التركي ردا على انتقادات باريس للهجوم التركي، العضو في الناتو، على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا: "هذه التصريحات لا تليق سوى لأمثالك الذين هم في حالة موت سريري"، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال أردوغان لماكرون: "لا أحد يعيرك اهتماما. ما زال لديك طابع مبتدئ، ابدأ بمعالجة ذلك.. حين يتعلق الأمر بالتباهي، أنت تتقن ذلك. لكن حين يكون المطلوب تسديد المبالغ المترتبة عليك للحلف، يختلف الأمر".

وأشار أردوغان إلى أن الرئيس الفرنسي يفتقر إلى الخبرة، وأنه لا يعرف طبيعة محاربة الإرهاب، وختم قائلا: "لوح قدر ما تشاء، في نهاية المطاف ستعترف بصحة كفاحنا ضد الإرهاب".

وجاء تصريح الرئيس التركي في كلمة ألقاها في إسطنبول بشأن ما صرح به ماكرون في وقت سابق من نوفمبر الجاري حول الناتو، مشيرا إلى أن الحلف يعاني من حالة "موت سريري".