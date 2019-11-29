ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الشرطة قولها، إن المرأة اختفت مساء الأربعاء الماضي، وعثر عليها أحد المارة في نفق على مشارف مدينة حيدر آباد، عاصمة ولاية تيلانغانا.

وقالت الشرطة إن المتهمين يشتبه في أنهما أخذا المرأة على متن دراجة نارية إلى مكان منعزل وقتلاها. ولم يتم توجيه اتهامات إليهما بعد.

وهزت الهند سلسلة من الاعتداءات الجنسية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك اغتصاب جماعي وقتل طالبة في حافلة بنيودلهي عام 2012.