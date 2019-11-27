وكتب رجال الإنقاذ على صفحتهم على فيسبوك: "الرجاء أخذ العلم أن الجميع يجب أن يقوموا بإخلاء المنطقة في شعاع 800 متر حول مصنع "تي بي سي" في بورت نيشيس".

ويظهر في تسجيلات فيديو وصور وضعت على مواقع التواصل الاجتماعي انفجار كبير.

وقال راين ماتيوسن الذي يقيم بالقرب من المصنع مع عائلته، لوكالة فرانس برس: "استيقظنا لنجد قطع الزجاج مبعثرة في كل مكان وأجزاء السقف منهارة وابوابا انتزعت من اماكنها".

وأوضح الشاب البالغ من العمر 25 عاما أنه هو وأقرباءه "صدموا وشعروا بالخوف".

وقال القاضي المحلي جيف برانيك للموقع الإخباري "كي إف دي إم نيوز": "أنه لم يسجل سقوط أي جريح".

ويقع مصنع المواد البتروكيميائية الذي حدث فيه الانفجار على بعد 135 كيلومترا عن هيوستن، إحدى المدن الكبرى في الولايات المتحدة.