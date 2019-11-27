وقال في مؤتمر صحفي في مانشستر، الثلاثاء، إن حزب المحافظين "لن يتسامح أبداً كحزب مع أحد في صفوفنا لديه أي نوع من التحامل على أي جماعة من الناس سواء كان ذلك على أساس العرق أو الدين أو الجنس".

وأضاف: "ولأن بعض أفراد الطائفة المسلمة وآخرين يقولون، وأنا أتفهم ذلك، ألا يمكنكم فعل المزيد، من خلال إجراءاتكم كحزب، لاجتثاث كراهية المسلمين؟.. لذلك سنتقصى الأمر لمعرفة المزيد الذي يمكننا عمله".